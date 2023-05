Wocheneinkauf online erledigen Dieser Lieferservice für Lebensmittel ist der Beste

Was sagen die Anbieter selbst zu der Kritik von Stiftung Warentest? Auf Anfrage bei allen sechs Lieferservices meldete sich neben Rewe und Flaschenpost auch ein Sprecher von Flink per Mail an unsere Redaktion. Er schreibt: „Unsere Ware wird täglich frisch angeliefert und aufgrund hoher Nachfrage kann es gelegentlich, punktuell und lokal immer wieder zu ausverkauften Waren kommen. Diese werden jedoch schnellstmöglich wieder aufgestockt, in der Regel schon am Folgetag. Die Ware wird selbstverständlich in unseren Hubs nach allen Vorgaben gekühlt und dann mit unseren dafür vorgesehenen Kühltaschen innerhalb von Minuten an den Kunden geliefert.“