Phishing, Smishing, Vishing Wie Cyberkriminelle mit der Angst der Opfer spielen

Cyberattacken werden immer häufiger. Attackiert werden Opfer beispielsweise mit klassischer Ransomware (Trojanern, mit deren Hilfe die Täter ihre Opfer erpressen wollen) oder künstlicher Intelligenz. Oder mit Social Engineering – einer Methode, bei der Betrüger persönliche Informationen als Waffe einsetzen, um einen Benutzer anzugreifen. Beispielsweise wenn eine Mail nur scheinbar von der Chefin oder einem netten Kollegen kommt, in Wirklichkeit aber von einem gut getarnten Hacker. „Oftmals beinhalten die Phishing-Mails auch schädliche Anhänge, die den Angreifern weiteren Zugang zu wertvollen Daten liefern“, so Margit Schneider, Leiterin Sicherheitsmanagement der Euro Kartensysteme, einem Gemeinschaftsunternehmen der Banken und Sparkassen. Die Kriminellen machen sich Angst, Stress und Gutgläubigkeit der Betroffenen zunutze. Nur so ist zu erklären, warum immer noch so viele Menschen auf die Tricks reinfallen, obwohl doch regelmäßig davor gewarnt wird. Die Täter arbeiten mit Mails, in denen Daten preisgeben oder aktualisiert werden sollen, damit die Opfer Konten weiter nutzen können, in denen sich die Täter als Vertreter einer Behörde und damit als scheinbare Autorität ausgeben oder Unfälle von nahen Angehörigen vorspiegeln, um ihr Gegenüber zu schnellen Zahlungen zu überreden, damit drohen, dass Accounts gesperrt würden.