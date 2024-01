Neue Betrugsmaschen So schützen Sie sich vor Phishing-Mails und falschen SMS

Früher war es gar nicht so schwierig, Phishing-Mails zu erkennen. Die meisten strotzten nur so vor Rechtschreib- und Grammatikfehlern und enthielten manchmal sogar noch englische Wörter. Doch inzwischen sind die Nachrichten von Betrügern, die sich als große Unternehmen oder Behörden ausgeben, professioneller geworden. Viele nutzen Original-Logos, formulieren eine persönliche Anrede und benennen ihre Links so, dass sie zum Inhalt der Mail passen. Wie durchschaut man solche Fake-Nachrichten dann überhaupt noch? Die wichtigsten Fragen und Antworten.