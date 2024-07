Düsseldorf Phishing-Angriffe auf Sparkassen-Kunden

Alle Angriffe kamen von Betrügern, die per Phishing-Mail Daten, Passwörter, Geheimzahlen, Giro- und Kreditkartennummern abgreifen wollten. Der Deutsche Sparkassen- und Giroverband (DSGV) berichtet jetzt von einer Methode, bei der der Angriff nicht elektronisch erfolgt, sondern über die gute alte schriftliche Benachrichtigung per Brief. In einem solchen fordert der DSGV angeblich zur Datenaktualisierung auf. Anders als so manche anonym adressierte E-Mail seien in diesen Briefen die Empfänger direkt benannt, was das Erkennen des Betrugsversuche erschwere, heißt es. Und dann steht da noch das rote S als Logo der Sparkassen-Finanzgruppe im Briefkopf. Könnte alles seine Richtigkeit haben, oder?