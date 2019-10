Branche soll Tarifvertrag bekommen : Zwei Drittel der Vollzeit-Altenpflegehelfer verdienen unter Niedriglohnschwelle

Berlin Mehr als 60 Prozent oder knapp zwei Drittel der vollzeitbeschäftigten Altenpflegehelfer in Deutschland liegen weiterhin unter der so genannten Niedriglohnschwelle von 2203 Euro brutto im Monat.

Insgesamt arbeiten in der Altenpflege in Deutschland rund 1,1 Millionen Menschen. Davon sind allerdings nur gut 200.000 in Vollzeit sozialversicherungspflichtig beschäftigt. Die hohe Teilzeitquote und die geringen Gehälter in der Alten- und Krankenpflege sind ein Grund für die zunehmende Personalnot in dem Sektor. Um die Löhne zunächst nur in der Altenpflege zu verbessern, soll an diesem Donnerstag im Bundestag das so genannte Pflegelöhne-Gesetz beschlossen werden. Es soll die Grundlagen für einen allgemeinverbindlichen Tarifvertrag in der Pflegebranche legen. Zudem soll es die Pflegekommission stärken, die Empfehlungen zu Lohnuntergrenzen und Mindestarbeitsbedingungen ausspricht. Auf diesem Weg könnte der Pflege-Mindestlohn so ausgestaltet werden, dass neben Hilfskräften auch Fachkräfte profitieren.