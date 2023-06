Gefährliche Ewigkeitschemikalien Chemie-Industrie droht Klagewelle

Die Chemiebranche sieht sich mit einer gewaltigen Klagewelle konfrontiert, die noch größere Ausmaße annehmen könnte als die gegen den Unkrautvernichter Glyphosat. Dieses Mal geht es um die sogenannten Ewigkeits­chemikalien, die per- und polyfluorierten Alkylverbindungen (PFAS). Sie stecken etwa im Schaum des Feuerlöschers oder in Beschichtungen, sind schwer oder gar nicht abbaubar. Kläger in den USA, die die PFAS für Gesundheits- oder Umweltschäden verantwortlich machen, stehen nun vor ersten Erfolgen.