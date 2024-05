Verein startet Petition Gibt es ein Recht auf Leben ohne Digitalzwang?

In Fällen wie diesen spricht Tangens von einem Digitalzwang. Jetzt will die Aktivistin „das Übel an der Wurzel packen“ – und setzt sich mit ihrem Verein dafür ein, dass die Politik das Recht auf ein Leben ohne Digitalzwang im Grundgesetz verankert. Dazu startet Digitalcourage am Donnerstag eine entsprechende Unterschriftenaktion, die sich an den Bundestag richten soll.