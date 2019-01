Sonderdezernat in Düsseldorf: Ein Monatsgehalt Strafe für Beleidigung von Polizisten

Düsseldorf Die Gewalt gegen Sanitäter und Polizisten nimmt zu. Dagegen wird nun massiver vorgegangen. In einem Sonderdezernat der Staatsanwaltschaft Düsseldorf sind seit dem Start im vergangenen September 490 Verfahren eingegangen.

NRW will härter gegen Personen vorgehen, die Polizeibeamte oder Gerichtsvollzieher beleidigen, die Sanitäter behindern oder andere Straftaten gegen Mitarbeiter des Staates im Dienst begehen. Dies sagte NRW-Justizminister Peter Biesenbach (CDU) anlässlich der Drei-Monats-Bilanz eines Sonderdezernats der Staatsanwaltschaft zu Gewalt gegen Einsatzkräfte in Düsseldorf. Er würde sich freuen, wenn viele weitere Städte der konsequenten Linie in der NRW-Landeshauptstadt folgten, nachdem auch Aachen und Köln solche Abteilungen gründeten. Staatsanwältin Britta Zur berichtete, sie verhänge bereits gegen Nicht-Vorbestrafte einen Strafbefehl in Höhe eines Monatsgehalts, wenn ein Polizist ernsthaft beleidigt wurde. Seit September seien 490 Verfahren wegen Straftaten gegen Amtsträger eingegangen. In 106 Fällen habe sie schon Anklage erhoben. In 36 Fällen wurden Strafbefehle beantragt, in einem Fall wurde ein Verfahren wegen geringer Schuld eingestellt.