Acht Milliarden Euro Förderung von Bund und Ländern : Deutschland soll Nummer eins beim Wasserstoff werden

Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU, im Vordergrund) und der zugestaltete Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) am Freitag in Berlin. Foto: AFP/BERND VON JUTRCZENKA

Deutschland soll in der Wasserstoff-Technologie die Nummer eins in der Welt werden. Dazu fördern Bund und Länder 62 ausgewählte Investitions-Projekte mit insgesamt mehr als acht Milliarden Euro, kündigte Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) am Freitag an. Zusammen mit Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) erklärt er am Freitag warum.

Besonders in der Stahl- und in der Chemieindustrie könnten durch die Wasserstoffprojekte jährlich mehrere Millionen Tonnen CO 2 eingespart werden. Vor allem der Umbau der Energiezufuhr für die Stahproduktion liegt Altmaier am Herzen: Sie allein soll mit zwei Milliarden Euro staatlich gfördert werden. Bis 2030 könnten in der Stahlindustrie durch den Eunsatz des grünen Wasserstoffes etwa ein Drittel des CO 2 -Ausstoßes eingespart werden. Die Stahlproduktion stehe für rund sieben Prozent des kompletten deutschen Ausstoßes der Treibhausgase.

Unter den Empfängern der Förderung finden sich die Stahlkonzerne Thyssenkrupp, Salzgitter und ArcelorMittal. Altmaier wollte keine Summen für einzelne Vorhaben nennen, bezifferte aber auf Nachfrage, das ein Projekt von Thyssenkrupp in Duisburg mit einem „sehr hohen dreistelligen Millionenbetrag“ unterstützt werden soll. Die europäisch abgestimmte Initiatiive solle weitere private Investitionen in die Zukunftstechnologie von mehr als 33 Milliarden Euro auslösen, so Altmaier.

Die geförderten Projekte reichen von der Wasserstofferzeugung, über den Transport bis hin zur Anwendung in der Industrie. Sogenannter Grüner Wasserstoff ist für die Bundesregierung ein Schlüsselelement der Energiewende. Es gehe darum, Wasserstoff aus erneuerbaren Energien zu produzieren und als Alternative zu fossilen Energieträgern einzusetzen -– etwa zur Herstellung synthetischer Kraftstoffe, als Treibstoff in Brennstoffzellen-Fahrzeugen oder als Rohstoff in der Industrie.

Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) betonte: „Wir machen Deutschland zum Wasserstoff-Land.“ Derzeit sei der Verkehr noch zu mehr als 95 Prozent von fossilen Energien abhängig. „Wir müssen und wollen den Umstieg auf eine klimafreundliche Mobilität dringend vorantreiben“, betonte der CSU-Politiker. Vor allem in Schwerlast-Lkws, für die sich ein Elektroantrieb nicht eignet, solle künftig Wasserstoff eingesetzt werden. Viele sagten, Wasserstoff sei „der Champagner unter den alternativen Kraftstoffen - viel zu teuer, viel zu knapp und viel zu aufwendig in der Herstellung", sagte Scheuer. „Wir sagen, das ist falsch.“ Wasserstoff werde stattdessen „als das Tafelwasser“ gebraucht, vor allem für die Mobilität.

Von den insgesamt rund acht Milliarden Euro an Fördergeldern sollen rund 4,4 Milliarden Euro aus dem Bundeswirtschaftsministerium kommen und 1,4 Milliarden Euro aus dem Verkehrsministerium. Die übrigen Fördermittel werden von den Bundesländern zur Verfügung gestellt.