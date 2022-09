Arbeitsmarkt : Personalnot wächst im Lebensmittelhandel

Foto: dpa

Düsseldorf Bedientheken schließen früher, mitunter ganze Märkte. Sogar Verkürzungen der Ladenöffnungszeiten stehen zur Debatte. Solchen Überlegungen stehen aber viele skeptisch gegenüber, auch die NRW-Landesregierung.

Von Georg Winters

Im Lebensmitteleinzelhandel fehlt offenbar zunehmend Fachpersonal. „Der Lebensmittelhandel hat als Arbeitgeber die schlechtesten Karten“, sagte der Handelsexperte Gerrit Heinemann von der Hochschule Niederrhein unserer Redaktion, „die Arbeit ist schwer, die Menschen müssen zu Zeiten arbeiten, zu denen andere frei haben, und die Bezahlung ist nicht immer gut.“ Auch einzelne Handelsunternehmen registrieren aktuell Probleme beim Personal. Aus Sicht des Kölner Handelskonzerns Rewe ist dies aber nur ein punktuelles Problem. „Im Moment ist das eine saisonbedingte Mischung aus Urlaub, Krankenständen und Auswirkungen der Pandemie sowie Schwierigkeiten, Fachpersonal zu finden“, erklärte eine Sprecherin am Freitag auf Anfrage.

In den Supermärkten hat das Konsequenzen an Bedientheken. Immer häufiger werden die früher geschlossen. Andere Märkte haben die Vier-Tage-Woche eingeführt, Tegut-Chef Thomas Gutberletder hat in der Lebensmittelzeitung gar eine Verkürzung der Ladenöffnungszeiten auf 20 Uhr (sonst häufig 22 Uhr) ins Spiel gebracht: „Kurzfristig würde eine Reduzierung helfen, Energie zu sparen. Langfristig würde es das Berufsbild im Einzelhandel wieder attraktiver machen.“

Info Im Handel arbeiten über drei Millionen Menschen Unternehmen Laut Bundesernährungsministerium gab es 2020 rund 62.000 Einzelhandelsunternehmen, die (auch) mit Lebensmitteln gehandelt haben. Beschäftigte Ende 2021 waren mehr als 3,15 Millionen Menschen im Einzelhandel beschäftigt. Das geht aus den Angaben der Bundesagentur für Arbeit hervor.

Für eine zeitliche Begrenzung wäre das jeweilige Bundesland zuständig. So etwas zeichnet sich in NRW aber nicht ab. Dem Landeswirtschaftsministerium seien von anderen Unternehmen aus dem Lebensmitteleinzelhandel Überlegungen zur Reduzierung der Öffnungszeiten aktuell nicht bekannt. „Grundsätzlich ist es in NRW eine unternehmerische Entscheidung, wann ein Laden von Montag bis Samstag innerhalb des gesetzlichen Rahmens geöffnet hat“, erklärte das Ministerium. Bei Rewe gibt es solche Überlegungen auch nicht; Aldi Süd erklärte auf Anfrage, man passe die Öffnungszeiten den Bedürfnissen der Kunden an:„Wir halten uns dafür an gesetzliche Vorgaben und berücksichtigen bei Bedarf gesellschaftspolitische Themenstellungen.“

Der Personalmangel hängt offenbar auch damit zusammen, dass zu wenig Nachwuchs kommt, wenn andere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Rente gehen. Nach Angaben des Instituts der deutschen Wirtschaft wurden im Jahr 2011 in den Verkaufsberufen noch 76.000 neue Ausbildungsverträge geschlossen, im vergangenen Jahr waren es nur noch etwas mehr als 52.000. Diese Zahlen beziehen sich allerdings auf alle Verkaufsberufe, gesonderte Zahlen für den Lebensmitteleinzelhandel gibt es nicht. Allerdings sind generell auch beim Fachverkaufspersonal in Fleischereien und Bäckereien die Zahlen deutlich rückläufig.