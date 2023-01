Corona und die Folgen Personalnot im NRW-Gastgewerbe

Das alles ist Vergangenheit, die Restaurants in Deutschland sind längst wieder ohne Einschränkungen geöffnet, die Corona-Angst im Lande ist bei vielen verflogen. Anders als die Personalsorgen der Branche. „Ich schätze, dass uns momentan 40.000 bis 50.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fehlen“, sagt Patrick Rothkopf, Präsident des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes in Nordrhein-Westfalen (Dehoga NRW). In der Krise habe man allerdings fast 90.000 Beschäftigte weniger gehabt, ergänzt er. Aber dass es zur Hochzeit der Pandemie noch schlimmer war, schmälert die aktuellen Sorgen von Restaurantbetreibern und Hoteliers in Nordrhein-Westfalen nicht.