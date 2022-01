Serie Immobilien (8/10) : Per Zwangversteigerung zu Haus oder Wohnung

Wer sein Haus bei einer Zwangsversteigerung kauft, geht ein Risiko ein. Denn oft kann die Immobilie im Vorfeld nicht besichtigt werden. Foto: dpa-tmn/Christin Klose

Serie Düsseldorf In der Zeit des Immobilienbooms sind auch die Preise bei den Auktionen an den Amtsgerichten gestiegen. Aber mitunter gibt es vielleicht doch ein Schnäppchen. für potenzielle Käufer von Häusern, Wohnungen oder Grundstücken.

Von Georg Winters

In Corona-Zeiten könnte man leicht auf die Idee kommen, dass mehr Immobilien zwangsversteigert würden als vor dem Ausbruch der Pandemie. Auch wenn die Kurzarbeitsregeln in vielen Fällen den Jobverlust verhindert haben – da, wo weniger Geld vorhanden ist, wird es womöglich schwieriger, den Bankkredit wie gewohnt zu bedienen; unter Umständen muss das Traumhaus verkauft werden. Weil sich aber kein Käufer findet, landet die Immobilie beim Amtsrichter. Was dort für den Verkäufer mit herben Verlusten endet, kann für jene, die Haus oder Wohnung ersteigern, ein Schnäppchen auf dem Weg in die eigenen vier Wände sein.

So jedenfalls war es lange Zeit. Aber erstens hat sich der Trend vergangener Jahre mit kontinuierlich sinkenden Zahlen bei den Auktionsterminen im ersten Halbjahr 2021 fortgesetzt (minus zwölf Prozent auf 6432), wie der Ratinger Fachverlag Argetra berichtet. Und zweitens sind die Schnäppchen auch rarer geworden, weil die Immobilienpreise mitunter rasant gestiegen sind, was Auswirkungen auf die durchschnittlichen Verkehrswerte der Häuser, Wohnungen und Grundstücke hat. Entsprechend sind die zusammengerechneten Verkehrswerte aller versteigerten Immobilien zwischen Januar und Juni 2021 lediglich um 9,7 Prozent auf 1,42 Milliarden Euro gesunken. Und: Im laufenden Jahr rechnet Argetra auch wieder mit steigenden Zahlen bei den Terminen, weil dann noch corona-bedingte Kündigungen ausgesprochen würden. Das könnte Bankschuldner dann tatsächlich in Not bringen. Wohnimmobilien, vor allem Ein- und Zweifamilienhäuser, machen laut Argetra etwa zwei Drittel der Zwangsversteigerungen aus.

Worauf sollte man achten, ehe man an einer Versteigerung vor Gericht teilnimmt und dort mitbietet? Experten empfehlen beispielsweise, dass man zwei bis drei solcher Auktionen erst einmal als Zuschauer besucht, ehe man selbst versucht, zum Zug zu kommen. Man sollte auf jeden Fall immer ins Grundbuch schauen. Dort sind nicht nur die Grundpfandrechte aufgeführt, sondern dort steht beispielsweise auch, ob man das Haus uneingeschränkt nutzen kann oder ob jemand ein lebenslanges Wohnrecht hat. Wichtig ist auch der Blick in das Wertgutachten eines neutralen Sachverständigen, damit man ein Gefühl dafür bekommt, wie der Zustand der Immobilie ist und wie viel man als künftiger Eigentümer möglicherweise noch investieren muss. Und man sollte sich über eventuelle Kündigungsrechte gegen einen oder mehrere Mieter sowie die Räumungsmöglichkeiten gegenüber dem Schuldner informieren.

Die Höhe des Mindestgebots wird übrigens vor Beginn der Versteigerung durch einen Rechtspfleger verkündet – genauso wie das, was im Grundbuch steht und ob die Immobilie beispielsweise unter Denkmalschutz steht. Ganz wichtig bei der Versteigerung: den eigenen Ausweis nicht vergessen. Ohne den kann man vor Gericht nicht bieten. Wer für andere die Immobilie ersteigern will, braucht dafür zudem eine notariell beglaubigte Vollmacht.

Für den Zuschlag bei einer Zwangsversteigerung gibt es klare Regeln. Liegt das höchste Gebot beim Ersttermin – also dem ersten Versuch, die Immobilie zu versteigern – bei mehr als 70 Prozent des festgelegten Verkehrswerts, dann geht die Immobilie an denjenigen oder diejenige, der (die) am meisten geboten hat. Liegt das Höchstgebot zwischen 50 und 70 Prozent, können die Gläubiger den Zuschlag verhindern – falls sie sich von einem Folgetermin ein höheres Gebot versprechen (bei dem gelten dann aber keine Grenzen mehr). Bei einer Höchstofferte von weniger als 50 Prozent des Verkehrswertes muss der Rechtspfleger den Zuschlag zum Schutz der Schuldner verweigern.

Natürlich empfiehlt es sich bei jedem Immobilienkauf, das Objekt der Wahl zuvor zu besichtigen. Das ist bei Häusern, die zur Versteigerung anstehen, aber leichter gesagt als getan. Denn die Noch-Eigentümer, die ihr Eigenheim zwangsweise verlassen müssen, sind nicht verpflichtet, solche Besichtigungstermine zuzulassen. Das kann für den Käufer deshalb von besonderer Bedeutung sein, weil er bei einer Zwangsversteigerung keine Gewährleistungsrechte wegen Baumängeln hat. Andererseits fallen bei einer Versteigerung sonst übliche Kaufnebenkosten weg – die Gebühren für den Notar beispielsweise, zudem die in vielen Fällen des regulären Kaufs fälligen Maklergebühren. Beides zusammen macht leicht zusätzliche fünf Prozent auf den Kaufpreis aus. Geld, das neue Eigentümer(innen) zum Beispiel in die Sanierung der ersteigerten Immobilie stecken können.