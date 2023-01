Einzehandel Payback verliert in Rewe einen großen Partner

Damit ist in knapp zwei Jahren Schluss. Ab 2025 will Rewe eigene Wege gehen. Dann kann man weder in den Supermärkten des Konzerns noch in den Filialen des Discounters Penny noch in Toom-Baumärkten die Karte nutzen, ebenso wenig für Buchungen beim Reiseanbieter DER Touristik.