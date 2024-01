Energiekosten sparen Wie gut sind Passivhäuser wirklich?

Als Dirk Mobers in den Neunziger Jahren ein Passivhaus bauen will, schaut ihn der Architekt nur fragend an. „Er wusste gar nicht, was das ist“, sagt der Energieberater der Verbraucherzentrale NRW heute. Also erklärt er ihm, dass es sich bei einem Passivhaus um ein optimal gedämmtes Gebäude handelt, das kaum Wärme entweichen lässt. Statt einer Heizung nutzt man die Sonneneinstrahlung, die Wärme der Bewohner und elektrischer Geräte sowie die Wärmerückgewinnung der Lüftungsanlage. So fallen kaum Energiekosten an. Der Architekt nickt, meint aber, dass er das nicht vollständig umsetzen könne.