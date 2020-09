„Parteien der politischen Mitte profitieren“ : „Resultat ist Reaktion auf Corona-Politik“

Düsseldorf Der Politikprofessor Karl-Rudolf Korte sieht die Grünen als Hauptgewinner der NRW-Kommunalwahl. Die SPD halte sich nur dort gut, wo sie vom Amtsbonus ihrer Kommunalpolitiker profitiert, die AfD steige stark ab. Korte sieht nach den NRW-Ergebnissen die Möglichkeit, dass sowohl CDU, SPD oder auch auch die Grünen den nächsten Bundeskanzler oder die nächste Kanzlerin stellen.

Herr Professor Korte, was fällt am Wahlergebnis in den NRW-Kommunen am meisten auf?