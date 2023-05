Wirtschaftsfaktor Festival So wirkt sich Parookaville auf die Region Weeze aus

Viele von ihnen reisen per Bahn an, was sich auf die Fahrgastzahlen ausschlägt: Von den 219.000 Besuchern, die 2019 zum Parookaville-Festival kamen, wurden während der drei Festivaltage auf der Linie des RE 10 etwa 11.000 Fahrgäste (Aus- und Einstieg) am Bahnhof Weeze gezählt. Zum Vergleich: Am Wochenende davor waren es etwa 2300 Fahrgäste, am Wochenende danach circa 1600.