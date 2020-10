Ein Mitarbeiter der Leipa Georg Leinfelder GmbH in Brandenburg steht vor Ballen mit gepressten Altpapier. Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) zeichnete am Dienstag in Berlin Kommunen, Landkreise und Hochschulen aus, die in Sachen umweltfreundliches Papier besonders vorbildlich sind. Foto: dpa/Patrick Pleul