Düsseldorfer Rüstungskonzern Rheinmetall So wird Munition hergestellt – Panzerbauer im Dreischichtbetrieb

Ist am Rheinmetall-Standort Unterlüß viel zu tun? Das zeigte sich am Montagabend um 21.45 Uhr. Begleitet von zwei Polizeiautos wird ein Leopard-2-Kampfpanzer mit einem Sonderfahrzeug über die menschenleere Hauptstraße transportiert. „Die Logistik ist beim aktuell großen Wachstum eines der wichtigsten Themen“, sagt ein Manager des Konzerns, „nur so können wir die vielen neuen Aufträge für die Ukraine und die Bundeswehr bewältigen.“