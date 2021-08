Vorschlag des Rossmann-Chefs : Paketsteuer würde die Innovativen strafen

Analyse Der Rossmann-Chef fordert eine Zusatzabgabe für Internet-Bestellungen oder eine Erhöhung der Mehrwertsteuer für Unternehmen mit hohem Online-Umsatz. Beides soll dazu beitragen, die Innenstädte zu retten. An der Idee darf gezweifelt werden.

Von Georg Winters

Vor zwei Jahren hat der Drogeriemarktbetreiber Rossmann seine Zusammenarbeit mit Amazon beendet. Bis dahin konnten Amazon-Prime-Kunden sich bestimmte Rossmann-Produkte besonders eilig ins Büro oder nach Hause liefern lassen. „Diese spezielle Art der ultraschnellen Zustellung nach Bestellung“ werde von den Kunden nicht nachgefragt, sagte Konzernchef Raoul Rossmann 2019 – ein Jahr nachdem er ein härteres Vorgehen gegen einen Teil der Händlerschaft auf Amazon Marketplace gefordert hatte: „Wenn ein Produkt 100 Ein-Stern-Bewertungen hat und Kunden über massive Probleme berichten, müsste es doch eigentlich aus dem Handel genommen werden“, sagte er. Das sei skandalös, „fast wie im Darknet“.

Womöglich ist auch das ein Grund, warum daraus eine gewisse Antipathie gegenüber großen Online-Händlern entstanden ist. Denen sollte jetzt eine höhere Mehrwertsteuer auferlegt werden, oder es sollten online bestellte Waren mit einer Paketsteuer beispielsweise von fünf Euro belegt werden, fordert Rossmann nun im „Handelsblatt“. Seine Begründung: „Wir brauchen Hürden für den Online-Handel, um die Innenstädte zu schützen.“ Auf diese Weise müsste man nicht Milliarden in die Innenstädte pumpen, so der Manager. Der stationäre Handel bekomme so Zeit, sich auf die Entwicklung einzustellen.

So ähnlich haben es vor gut einem halben Jahr bereits Abgeordnete der Unionsfraktion unter dem Beifall des sozialdemokratischen Koalitionspartners vorgschlagen. Jetzt erneuert das Ganze ein direkt Betroffener aus der Wirtschaft, doch dadurch wird der Vorschlag nicht besser. Bei allem Verständnis für coronabedingte Umbrüche ist es ja nicht so, als wäre der Onlinehandel wie nach einem Urknall über uns hereingebrochen. Es gibt ihn schon seit Jahren, und trotzdem hat jeder zweite deutsche Händler bisher nicht nach einer Antwort auf diese neue Herausforderung gesucht. Warum sollte er es tun, wenn die Ausgangsposition dank staatlicher Steuerpolitik sich wie von selbst verbessern würde?

Ordnungspolitisch wäre es zumindest sehr fragwürdig, den einen Teil einer Branche zu belasten, um Teile des anderen künstlich am Leben zu erhalten. Und: Diejenigen, die sich in der Pandemie mit einem funktionierenden Online-Geschäft ein zweites Standbein und damit mehr Stabilität verschafft haben, würden durch eine neue Online-Abgabe zusätzlich belastet. Und: Wo immer man eine Umsatzgrenze für eine höhere Mehrwertsteuer zöge – sie wäre doch willkürlich und würde vermutlich Gerichtsprozesse bis in höchste Instanzen auslösen.

Das alles muss man natürlich nicht im Kopf haben, wenn, wie Raoul Rossmann selbst einräumt, das eigene Online-Geschäft nur einen niedrigen einstelligen Anteil am Gesamtumsatz ausmacht, die eigene Kundschaft offenbar weniger online-affin ist als die anderer Händler und man das größere Potenzial für sich selbst im stationären Geschäft sieht. Aber zugleich hat Rossmann erkannt: Wer nicht mehr in die Stadt kommt, der kommt eben auch nicht mehr zu Rossmann.

Damit kein falscher Zungenschlag entsteht: Zweifellos muss man etwas tun, um Innenstädte attraktiver zu machen. Kein Einzelhändler kann etwas für den Ausbruch der Pandemie, keiner ist schuld an den erzwungenen Lockdowns, die das Geschäft über Monate hinweg in großen Teilen lahmgelegt haben. Das kann aber nicht dadurch passieren, dass man den Innovativen in der Branche neue Lasten auferlegt.