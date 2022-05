Teurer Sprit könnte Paketpreise etwas teurer machen : Paketgeschäft der Post schwächelt nach Super-Boom

In einem Jahr gibt Frank Appel den Chefposten der Post ab. Gerade vom globalen Frachtgeschäft profitiert der Konzern aktuell. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Bonn Nach massivem Aufschwung Anfang 2021 geht es etwas bergab. Der Vorstand der Post sieht auch einen Zusammenhang mit der Ukraine-Krise.

Die Deutsche Post DHL hat im ersten Quartal den Umsatz um 19,8 Prozent auf 22,6 Milliarden Euro und den operativen Gewinn um 13,5 Prozent auf 1,4 Milliarden Euro gesteigert. Doch ausgerechnet das deutsche Paketgeschäft schwächelt: Die Zahl der zugestellten Pakete im Heimatmarkt sank zwischen Januar und März um 18,6 Prozent auf 398 Millionen Stück, nachdem sie in den ersten drei Monaten des Vorjahres im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie um 41 Prozent zugelegt hatte. „Beim E-Commerce-Volumen zeigt sich eine gewisse Normalisierung des Geschäftes“, sagte Vorstandschef Frank Appel. Er vermutet, dass viele Menschen aktuell weniger Waren im Internet bestellen, weil sie sich stark mit dem Krieg in der Ukraine beschäftigen „anstatt ihren Spaß daran zu haben, Dinge zu bestellen.“ Der zweite Grund für das schwächelnde Paketvolumen in Deutschland ist die Entscheidung von Hauptkunde Amazon, immer mehr Waren selber zuzustellen, anstatt die Post mit der Arbeit zu beautragen. „Amazon betreibt immer mehr In-Sourcing“, sagte Appel.

Dabei könnten den Kunden in Deutschland eventuell sogar Preiserhöhungen bei Paketen drohen, weil Sprit für den Lastertransport zwischen den Städten teurer geworden ist . „Das müssen sich Herr Meyer und seine Leute genau anschauen“, sagte Appel. Tobias Meyer ist aktuell für das deutsche Paketgeschäft zuständiger Vorstand, in genau einem Jahr wird er neuer Vorstandschef des Konzerns. Appel sagte aber auch, die Preise für Energie könnten wieder schnell wieder sinken, es gebe keinen Zeitdruck für höhere Forderungen, nachdem im Januar erst die Tarife für Geschäftskunden erhöht worden seien.

Insgesamt geht es dem Bonner Konzern bestens. Die Frachtsparte konnte erstmals in der Geschichte des Unternehmens mehr Umsatz machen, als im kombinierten Paket- und Expressgeschäft erlöst wird. Sie erhöhte zwar nur minimal das Volumen bei Luft- und Seefracht, aber der operative Gewinn sprang um 161 Prozent auf 601 Millionen Euro in nur drei Monaten. Der Grund: Firmen wie Apple zahlen immer mehr Geld für den Transport. Der Weltkonzern Deutsche Post DHL profitiert davon, dass er eine eine der weltweit größten Luftfrachtflotten hat. „Unsere Widerstandskraft ist auf einem neuen Niveau“, sagte Finanzvorstand Melanie Kreis. Aktuell wirken zwar die Corona-Lockdowns in China bremsend, aber Appel rechnet trotzdem nicht mit einem Abschwung der Weltwirtschaft. Er berichtete, dass Beschäftigte in Shanghai teilweise in der Firma übernachteten, um trotz Ausgangssperre ihre Arbeit erledigen zu können. Die Entwicklung in der Ukraine verfolge der Konzern genau.