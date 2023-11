Fristen und Tipps So kommen Weihnachtspakete pünktlich an

Zu keiner anderen Jahreszeit werden mehr Pakete verschickt als in der Weihnachtszeit. Der Bundesverband Paket und Expresslogistik (BIEK) rechnet mit 400 Millionen Sendungen an Privathaushalte im November und Dezember 2023. Im vergangenen Jahr waren es 395 Millionen. In der Weihnachtszeit würden so täglich rund acht Millionen Sendungen an Privathaushalte zugestellt werden. Die Branche benötigt dafür laut BIEK – zu dem die Unternehmen DPD, GLS, Go, Hermes und UPS gehören – 15.000 zusätzliche Arbeitskräfte und bis zu 10.000 zusätzliche Fahrzeuge. Damit die eigenen Pakete rechtzeitig und sicher ankommen, sollte man sich schon frühzeitig Gedanken um den Versand machen – besonders wenn man etwas ins Ausland versenden möchte.