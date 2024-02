Pakete aus der Luft Erster Linienflugbetrieb mit Drohne startet in Lüdenscheid

Die Anforderungen, die in dieser Zeit bewältigt werden mussten, waren laut Luftfahrt-Bundesamt „besonders hoch“. Zwar seien Anfragen für Drohnenflüge außerhalb der Sichtweite in Deutschland nicht selten. Neu sei allerdings, dass der Betrieb in der Nähe von Menschen und nicht im ländlichen Raum stattfinde. Ähnliche Flugbetriebe seien in der EU noch sehr selten. Für das Pilotprojekt sei demnach ein „riesiges“ Handbuch notwendig gewesen, teilt der Drohnenhersteller Third Element Aviation mit. Es müssen nicht nur die einzelnen Drohnenpiloten ausgebildet, fit und gesund sein, sondern auch die Drohnen müssen sicher fliegen. Im äußerst seltenen Fall eines Absturzes sollte der Fallschirm an der Drohne funktionieren und auch die Software einwandfrei laufen. Welche Strecke die Drohne fliegt, ist detailliert vorgegeben, um Risiken zu vermeiden.