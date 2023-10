Keine Lust auf Snacks Was bedeuten Appetitzügler für die Wirtschaft?

Bei Pepsico betonte Firmenchef Ramon Laguarta derweil am Dienstag: „Bisher sind die Auswirkungen für unser Geschäft vernachlässigbar.“ Es gebe noch viele Fragezeichen rund um die Medikamente - man beobachte aber die Entwicklung. Insgesamt sei der Konzern unabhängig davon dabei, Salz, Fett und Zucker in seinen Produkten zu reduzieren. Von Pepsico kommen neben Softdrinks auch Snacks mit Marken wie Lay's und Cheetos. Ein stärkerer Trend sei aktuell, dass Verbraucher statt regulärer großer Mahlzeiten unstrukturiert „Mini-Mahlzeiten“ essen, sagte Laguarda. Das treibe das Geschäft an. Pepsico hob nach einem Gewinnplus im dritten Quartal die Jahresprognose an.