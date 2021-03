Urbaner Mythos : Werden Schokoladen-Nikoläuse wirklich für Ostern eingeschmolzen?

Düsseldorf Der Mythos von eingeschmolzenen Schoko-Nikoläusen, die als Osterhasen wiedergeboren werden hält sich seit Jahrzehnten hartnäckig. Doch was ist da dran? Wir erklären, was mit Produkten wirklich passiert, die nicht verkauft wurden.

Legen die Schokoladen-Nikoläuse ihr weihnachtliches Gewand ab, um im Hasenkostüm auch am Ostergeschäft teilzunehmen? Das zumindest vermuten offenbar einige Kunden. Teilweise ähnelt sich die Form der Hasen und Weihnachtsmänner stark. Ob die Wölbung am Kopf nun eine Mütze oder abgeknickte Hasenohren sind lässt sich nur schwer abschätzen. Aber die Annahme ist falsch. Die Produkte werden nicht eingeschmolzen und neu verarbeitet. Das ist nämlich überhaupt nicht erlaubt.

Stattdessen werden übriggebliebene Exemplare vergünstigt verkauft oder gehen an gemeinnützige Organisationen wie die Tafeln. Viele Werke bieten einen eigenen Werksverkauf an, bei dem auch Bruchware verkauft wird. Selbst die wird nämlich nicht nochmal eingeschmolzen. Eine Gemeinsamkeit haben Osterhase und der weihnachtliche Kollege aber sehr wohl: in der Regel werden sie aus einer Schokoladenmasse hergestellt und schmecken daher auch gleich. „Es gibt kein eigenes Osterhasenrezept. Die Rezepturen sind dieselben“, bestätigt Bettina Löffler vom Schokoladenhersteller Klett.