Ostern und Sommerferien 2023 Keine Schnäppchen bei Mietwagen

Wie viel kostet ein Mietwagen derzeit? Die Kosten für einen Mietwagen variieren je nach Urlaubsregion stark. Eine besonders hohe Nachfrage verzeichne Sunny Cars in den Reiseländern Griechenland, Portugal und Spanien sowie in Kanada, Südafrika und den USA. Check24 zufolge kostet ein Leihauto in Griechenland für die Osterferien im Schnitt 24,51 Euro pro Tag. In Spanien liegt der Preis mit 43,89 Euro fast doppelt so hoch. „Die Automobilhersteller haben sich bei der Lieferung auf teurere Oberklassefahrzeuge konzentriert“, so Check24. „Deshalb ist das Angebot bei kleinen Fahrzeugen, die in den Ferien beliebt sind, weiterhin gering.“ Das führe zu höheren Kosten für Kleinwagen.