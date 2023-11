Wichtigste KI-Schmiede im Silicon Valley Das Drama um den Open AI-Chef

An der Ostküste hatte der Mittwoch schon begonnen, als Altman via Kurznachrichtendienst „X“ mit zwei roten Herzchen und einem salutierenden Emoji die Rückkehr zu seinem Arbeitgeber verkündete. „Ich liebe OpenAI, und alles, was ich in den letzten Tagen getan habe, diente dazu, dieses Team und seine Aufgabe zusammenzuhalten.“ Seine Entscheidung bei Microsoft anzuheuern, sei ein Schachzug gewesen, der diesem Ziel gedient habe. „Mit dem neuen Verwaltungsrat und der Unterstützung von Satya freue ich mich darauf, zu Open AI zurückzukehren und unsere starke Partnerschaft mit Microsoft aufzubauen.“