Rückgabefristen und defekte Artikel Das müssen Kunden bei der Rücksendung von Waren beachten

Was passiert, wenn die Retoure unvollständig oder defekt beim Onlineshop ankommt? Ein Fleck, ein defekter Reißverschluss oder ein fehlender Artikel – wenn die Ware bereits defekt beim Kunden angekommen sei, trage dieser keine Kosten, heißt es bei der Verbraucherzentrale. Kunden müssten nur für Warendefekte aufkommen, die sie selbst verursacht hätten – also beispielsweise, wenn beim An- oder Ausprobieren etwas kaputt geht. Dann könne der Onlineshop das Geld für den Artikel einbehalten. „Sie sollten natürlich den Onlineshop kontaktieren und erklären, dass Sie die Ware so wie erhalten auch zurückgeschickt haben“, erklärt die Verbraucherzentrale NRW. Auch dem Zahlungsdienstleister, wie etwa Paypal oder Klarna, solle man die Situation schildern. „Die Onlineshops lenken aber in der Regel erst ein, wenn Sie Belege vorweisen können.“ Die Verbraucherzentralen empfehlen daher schon vor der Rücksendung der Bestellung, Nachweise zu sammeln, zum Beispiel in Form von Fotos.