Online-Handel Online einkaufen – am liebsten per Smartphone

In den guten alten Zeiten des frühen Onlinehandels saßen die Menschen abends oder am Wochenende auf der Couch vor ihrem Laptop oder PC, surften im Netz und kauften ein. Das war seinerzeit ein revolutionärer Schritt gegenüber dem zeitaufwendigen Einkauf vor Ort, wird jetzt aber langsam zum alten Hut. Denn heutzutage vollzieht sich die Teilnahme am Onlinehandel stärker denn je sozusagen handstreichartig, weil man aus der plötzlichen Lust und Laune heraus unterwegs über eine App in den Sortimenten stöbert.