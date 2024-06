Online-Bezahldienst Warum Giropay nicht funktioniert hat

Trotzdem konnte sich das System nie gegen die Konkurrenz durchsetzen. Zwar feierte sich Paydirekt im August des vergangenen Jahres noch selbst für die Vervierfachung seines Marktanteils. Aber was spielt das in so verschwindend geringen Dimensionen schon für eine Rolle? Während der US-Riese Paypal heute in Deutschland deutlich mehr als 20 Millionen Nutzer hat, kam Giropay gerade mal auf ein gutes Drittel davon.