VRR-Chef Wittke „Das Deutschlandticket wird teurer werden müssen“

Wittke Nein, die Tarifautonomie ist ein hohes Gut in unserer Demokratie. Das Instrument des Arbeitskampfes sollte in der kritischen Infrastruktur aber vorsichtig eingesetzt werden. Darum appelliere ich an Verdi, die Einrichtung von Notdiensten nicht zu behindern. So ist unbedingt notwendig, dass Leitstellen besetzt bleiben, um eventuell bestellte private Busunternehmen zu steuern. Es wäre auch unverhältnismäßig, wenn die Ausfahrt von Fahrzeugen aus den Busdepots verhindert wird, indem Busse die Einfahrt blockieren.