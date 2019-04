Steuern : Scholz erhöht Förderung für Elektro-Dienstwagen

Berlin Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) will verschiedene Steuerzahler-Gruppen ab 2020 um insgesamt 800 Millionen Euro im Jahr entlasten, darunter vor allem Arbeitnehmer.

Bei Dienstreisen soll etwa eine höhere tägliche Verpflegungspauschale steuerlich geltend gemacht werden können. Zudem will Scholz den Umstieg auf Dienstfahrzeuge mit Elektroantrieb länger steuerlich fördern. Auch Job-Tickets für Arbeitnehmer im Nahverkehr sollen attraktiver werden. Das sieht das neue Jahressteuergesetz vor, das in dieser Woche in die Abstimmung mit den anderen Ressorts gehen soll.