Ende März soll alles still stehen Verdi und Bahn-Gewerkschaft planen offenbar gemeinsamen Streik im Verkehrssektor

Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi sowie die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) planen offenbar für den 27. März einen gemeinsamen eintägigen Warnstreik. Dies berichtet die „Bild am Sonntag“. „Wenn wir das tun, werden wir Streiks rechtzeitig ankündigen. Selbstverständlich verzahnen wir uns mit Verdi. Wir möchten keinen Wettbewerb auf dem Rücken der Beschäftigten, sondern gute Löhne für alle Beschäftigten in der Mobilitätsbranche“, erklärte die stellvertretende Vorsitzende der EVG, Cosima Ingenschay, dem Blatt. Verdi wollte auf Anfrage die Streikpläne weder bestätigen noch dementieren. Die Bahn arbeitet nach Informationen der Zeitung aber bereits an Notfallplänen für den Tag. Wenn ein solcher Warnstreik im Mobilitätssektor stattfinden sollte, wären neben der Deutschen Bahn auch der öffentliche Personennahverkehr, die Flughäfen und die Autobahngesellschaft des Bundes betroffen.