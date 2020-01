Finanztransaktionen : Österreich zeigt Olaf Scholz bei der Aktiensteuer die rote Karte

Finanzminister Olaf Scholz (SPD) am Dienstag in Brüssel beim Treffen der EU-Minister. Foto: dpa/Mario Salerno

Berlin/Brüssel Das Projekt Finanztransaktionssteuer könnte damit scheitern. Frankreich und die USA nähern sich im Streit um die Digitalsteuer an.

Die von Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) geplante Finanztransaktionssteuer in zehn europäischen Staaten steht auf der Kippe. Österreich erklärte am Dienstag, es könne das Konzept von Scholz nicht mehr mittragen. Die Pläne träfen vor allem Kleinanleger und die Realwirtschaft, während Spekulanten sogar indirekt belohnt wurden. Damit werde die ursprüngliche Idee der Steuer in ihr Gegenteil verkehrt, sagte Österreichs Finanzminister Gernot Blümel in Brüssel vor einem Treffen der EU-Finanzminister. Dagegen gab es im Streit zwischen Europa und den USA um die Digitalsteuer Fortschritte.

Scholz hatte vor Weihnachten ein Konzept für eine Finanztransaktionssteuer vorgelegt. Demnach sollte die Steuer von 0,2 Prozent des Geschäftswerts von Aktienkäufen in zehn EU-Ländern erhoben werden und nur für Anteilsscheine von Unternehmen gelten, die über eine Milliarde Euro wert sind. In Deutschland sind das 145 Konzerne, in den zehn Ländern zusammen mehr als 500. Neben Deutschland sollten sich noch Belgien, Griechenland, Spanien, Frankreich, Italien, Österreich, Portugal, Slowenien und die Slowakei beteiligen.

Um mit einer Staatengruppe vorangehen zu können, benötigt Scholz mindestens neun teilnehmende Staaten. Wenn außer Österreich ein weiteres Land abspringt, wäre die nötige Sperrminorität nicht mehr gegeben. Scholz braucht die Einnahmen aus der Steuer jedoch: Er hat sie zur Finanzierung der Grundrente bereits eingeplant. Anders als sein österreichischer Kollege verbreitete Scholz in Brüssel jedoch Zuversicht: Europa sei in der Frage der Aktiensteuer so weit wie noch nie. Er rechne weiter mit einer Einigung auf Basis seiner Vorschläge.