ÖPNV, Flugverkehr und Co. Wo in den kommenden Wochen Streiks drohen

Doch wer Bahn fährt, hat weniger Glück: Bis Dienstag läuft noch die Verdi-Urabstimmung der NRW-Beschäftigten im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV). Die Gewerkschaft will das Ergebnis am Mittwoch verkünden – wenn mindestens 75 Prozent der Mitglieder für Ausstände gestimmt haben, könnte es noch in dieser Woche zu sogenannten Erzwingungsstreiks kommen. „Theoretisch wäre das sogar schon am Donnerstag, den 11. April möglich“, sagte Verdi-Nahverkehrsexperte Peter Büddicker unserer Redaktion. Doch im Regelfall würden sie wohl 48 Stunden vorher angekündigt – anders als bei der Gewerkschaft Deutscher Lokführer (GDL), die bei ihrem letzten Streik darauf verzichtet hatte. Betroffen wären dann unter anderem die Rheinbahn in Düsseldorf, die Ruhrbahn in Essen und die KVB in Köln.