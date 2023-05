Europaweites ÖPNV-Ranking So schneidet Deutschlands Nahverkehr ab

Hier seien Länder wie Österreich mit seinem Klimaticket oder Luxemburg sowie Malta, die den Nahverkehr kostenlos anbieten, besser aufgestellt. Um diesen auch in Deutschland wieder attraktiver zu machen, fordert der Verkehrsexperte die Wiedereinführung der Interregio-Bahnen, wie es sie ab 1988 bis 2006 in Deutschland gab. Gerade für die mittleren Entfernungen zwischen 50 und 200 Kilometer müsse es noch eine Alternative zu den Regionalexpressen (RE) in Deutschland geben, sagt er. Als Beispiel für einen gut funktionierenden Betrieb der Bahnen nennt Monheim ein Nachbarland wie die Schweiz, in dem die Interregio-Züge das Inter-City-Netzwerk ergänzen. Die Interregio-Bahnen halten öfter und kommen üblicherweise auf kürzeren Strecken zum Einsatz.