Keine Entspannung in Sicht : Darum ist der Ölpreis auf einem Fünf-Monats-Hoch

Keine Entspannung in Sicht

Singapur In Libyen spitzt sich die Lage weiter zu. Das macht sich auch an den Ölpreisen bemerkbar. Sie sind derzeit auf dem höchsten Stand seit fünf Monaten.

Die Ölpreise haben am Montag angesichts hoher Angebotsrisiken neue fünfmonatige Höchststände erreicht. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 70,60 US-Dollar. Das waren 26 Cent mehr als am Freitag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 25 Cent auf 63,33 Dollar.