Preisentwicklung Ölpreis sinkt nach Iran-Angriff – Hoffen auf „maßvolle“ Reaktion Israels

Nach dem iranischen Angriff auf Israel sind die Ölpreise am Montag in der Hoffnung auf eine ausbleibende weitere Eskalation im Konflikt zwischen den beiden Ländern gesunken. Die Futures der Nordseesorte Brent für die Lieferung im Juni fielen um 0,5 Prozent auf 89,95 Dollar je Fass. Die Sorte West Texas Intermediate (WTI) für die Lieferung im Mai verbilligte sich um 0,6 Prozent auf 85,14 Dollar pro Barrel. Der Iran hatte in der Nacht zu Sonntag Israel erstmals direkt angegriffen - mit mehr als 300 Raketen und Drohnen. Angesichts der Spannungen zwischen beiden Ländern waren die Ölpreise im Vorfeld bereits gestiegen, da eine Ausweitung des Konfliktes in der erdölreichen Region des Nahen Ostens befürchtet wurde.