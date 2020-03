Sorge vor Preiskrieg : Ölpreis bricht um 25 Prozent ein

London Die Gespräche zwischen der Opec und Russland sind vorerst gescheitert. Das hat Folgen für den Ölmarkt – für Abnehmer in Europa werden die Lieferungen vorerst günstiger.

Der Ölpreis ist am Sonntagabend um rund ein Viertel eingebrochen. Hintergrund ist die Sorge vor einem Preiskrieg unter den Öl-Förderländern nach dem Scheitern der Gespräche zwischen der Opec und Russland über eine gemeinsame Förderbremse. Saudi Arabien will einem Insider zufolge nun seine Ölproduktion zu erhöhen. Zudem hatte der staatliche saudiarabische Öl-Konzern Saudi Aramco erklärt, den offiziellen Verkaufspreis (OSP) für alle Öl-Sorten und alle Abnehmer zu senken. So sollen sich Lieferungen nach Nordwest-Europa um acht Dollar je Barrel verbilligen.