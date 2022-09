Schwächere Nachfrage erwartet : Ölallianz Opec+ beschließt leichte Drosselung der Produktion

Die Sonne geht hinter einem stillgelegten Pumpenheber in der Nähe von Karnes City, USA, unter. (Symbolfoto) Foto: dpa/Eric Gay

Wien 100.000 Barrel weniger pro Tag sollen ab Oktober aus den rund 20 Ländern gefördert werden. Der Preis für ein Barrel der Sorte Brent stieg daraufhin um 3,62 Dollar im Vergleich zum Vortag an.

Die großen Ölnationen des Verbundes Opec+ senken ihr Förderziel nach den Erhöhungen der vergangenen Monate wieder leicht ab. Die gemeinsame Tagesproduktion für den Oktober werde um 100.000 Barrel (je 159 Liter) reduziert, hieß es am Montag nach einer Online-Sitzung der Ölminister aus rund 20 Ländern. Damit wird die jüngste Produktionsausweitung der von Saudi-Arabien und Russland dominierten Opec+ rückgängig gemacht.

Angesichts der im Raum stehenden und schließlich beschlossenen Angebotskürzung stiegen die Ölpreise am Montag. Am Nachmittag kostete ein Barrel der Nordseesorte Brent 96,64 US-Dollar. Das waren 3,62 Dollar mehr als am Freitag. Die US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) legte um 3,12 Dollar auf 89,99 Dollar zu.