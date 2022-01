Diesel für knapp 1,60 Euro im Rheinland : Ölpreis steigt auf Sieben-Jahres-Hoch

Auch an dieser Tankstelle in Hamburg liegen aktuell die Spritpreise auf einem sehr hohen Niveau Foto: dpa/Daniel Bockwoldt

Düsseldorf Die Hoffnung auf eine Erholung der Weltwirtschaft treibt die Nachfrage nach dem schwarzen Gold an, während der Spritpreis unter anderem in NRW steigt. Weil Heizöl und Gas ebenso so wie Diesel und Benzin teurer werden, fordern NRW-Verbraucherschützer Hilfen für weniger wohlhabende Bürger.

Obwohl die Omikron-Variante aktuell für neue Verunsicherung sorgt, nehmen die Erwartungen auf eine breite Erholung der Weltwirtschaft eher zu. Als deutlichstes Zeichen ist am Dienstag der Preis für ein Fass Rohöl (159 Liter) der Sorte Brent auf den höchsten Stand seit sieben Jahren gestiegen. Der Wert lag bei 88,13 US-Dollar (77,29 Euro), im Mai 2020 hatte die Pandemie dagegen dazu geführt, dass nicht einmal 20 Dollar für ein Fass fällig waren. Im Juli 2014 hatten die Lieferanten mehr als 100 Dollar erhalten.

Der aktuelle Preissprung hängt mit einer Reihe an Faktoren zusammen. Ein Anschlag im wichtigen Ölstaat Abu Dhabi verunsichert den Markt. Trotz massenhaft Homeoffice gehen die Autofahrten in den wichtigen Abnehmerländern nur teilweise zurück, während der Winter für einen hohen Bedarf an Heizöl sorgt. Die steigenden Preise für Gas treiben indirekt die Notierungen für Öl hoch.Und das Förderkartell Opec scheint aktuell relativ diszipliniert, gemeinsame Absprachen einzuhalten. Denn obwohl die Nachfrage schon jetzt auf dem Niveau vor der Krise liegt, will die Opec inklusive des verbündeten Rußland bis September die Ölproduktion weiter begrenzen. Unternehmen und Verbraucher müssen sich daher länger auf hohe Öl- und Energiepreise einstellen. „Was wir hier sehen, ist die Antwort auf die Coronakrise. Die Nachfrage steigt wieder, also steigen auch die Preise“, sagt Philippe Ducom, Europa-Chef des US-Ölkonzerns Exxon Mobil. Angesichts dieser Lage hält die Investmentbank Goldman Sachs Ölpreise von mehr als 100 Dollar zumindest für 2023 für denkbar.

Die Inflation bei den Energiepreisen spiegelt sich an der Tanksäule wieder. Am Freitag lag der Preis für einen Liter Diesel bei 1,585 Euro, damit lag die Notierung nur 0,1 Cent vom Allzeithoch am 10. Januar mit damals 1,584 Euro - das war der höchste je vom Verkehrsclub gemessene Wert. Superbenzin der Sorte E10 schlug mit 1,659 Euro pro Liter zu Buche und war damit noch 5 Cent von seinem Rekordwert aus dem Jahr 2012 entfernt. „Für die Menschen, die einen Diesel haben und zur Arbeit fahren müssen, sind die Preise schon heftig“, sagte ADAC-Kraftstoffmarktexperte Jürgen Albrecht. „Beim Dieselpreis kommt derzeit alles gleichzeitig. Der typische jahreszeitliche Anstieg, das teure Öl und die Erhöhung der CO2-Abgabe zu Jahresbeginn.“ Die Erhöhung des CO2-Preises mache dabei rund 1,5 Cent pro Liter Treibstoff aus.

Wie teuer es im Rheinland ist, zeigen Stichproben: Am Dienstagmittag um 11 Uhr lag das günstigste Angebot für Diesel im Raum Düsseldorf mit einem Radius von 20 Kilometern Suche in Langenfeld bei einer freien Tankstelle bei 1,559 Euro pro Liter. In Düsseldorf selbst lag das günstigste Angebot bei einer Markentankstelle bei 1,579 Euro, was in diesem Fall Jet war. Die günstigste Offerte bei Shell lag bei 1,589, Aral kostete im besten Fall 1,599 Cent pro Liter an der Kölnerstraße. Angesichts solcher Preise rät Andreas Mundt, Präsident des Bundeskartellamtes, Apps zum Spritpreisvergleich häufiger zu nutzen: „»Günstige Tankmöglichkeiten lassen sich über Handy-Apps einfach finden«, sagt er. Dabei zeigen die Apps die aktuellen Spritpreise praktisch in Echtzeit, weil die Tankstellenketten jeden neuen Preis an die Markttransparenzstelle des Kartellamtes weitergeben müssen, die die Daten dann zum Zugang an die App-Anbieter freigeschaltet hat.

Der Sprung nach oben treibt auch die Preise für Heizöl in die Höhe. Wer aktuell Heizöl bestellen will, muss bei einer Bestellung von 3000 Litern pro Liter 0,93 Euro zahlen, soviel wie seit zehn Jahren nicht im Januar, zeigt die Vergleichsplattform Tecson. Für den vollen Tank von 3000 Litern sind nun 2790 Euro fällig, vor sechs Jahren war es nicht einmal die Hälfte, vor einem Jahr waren bei einem Preis von 60 Euro auf 100 Liter nur 1800 Euro für die Tankfüllung fällig.