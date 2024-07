Grüne Revolution Ökostrom wird wichtiger als Kohlestrom

Im Jahr 2025 wird weltweit erstmals mehr Elektrizität mit regenerativer Energie produziert als mit Kohlekraftwerken. Das prognostiziert die Internationale Energieagentur (IEA) in Paris in einer am Freitag veröffentlichten Studie. Erneuerbare Energien wie Windkraft, Solarstrom und Wasserkraftwerke würden im kommenden Jahr 35 Prozent des weltweiten Stroms bereitstellen, nachdem es im Jahr 2023 bereits rund 30 Prozent waren. Mit dem neuen Wert von 35 Prozent würde der Ökostrom zwar das Angebot aus Kohlekraftwerken etwas überschreiten, aber wegen allgemein steigendem Strombedarf ist kein breites Herunterfahren der klimaschädlichen Kohlekraftwerke zu erwarten.