Sturmtiefs „Sabine“ und „Bianca“ : So viel Ökostrom wie nie in einem Monat erzeugt

So viel Ökostrom wie nie in einem Monat erzeugt

München So viel Ökostrom wie noch nie binnen einem Monat ist im Februar produziert worden: An den 29 Tagen des vergangenen Monats wurden nach Berechnungen des Energieanbieters Eon insgesamt 26,7 Milliarden Kilowattstunden Ökostrom erzeugt.

Mit der Erzegung von insgesamt 26,7 Milliarden Kilowattstunden Ökostrom habe der Februar den bisherigen Ökostromrekord vom März 2019 mit 24,4 Milliarden Kilowattstunden geknackt - und das, obwohl der März zwei Tage mehr hatte, erklärte Eon am Montag. Ausschlaggebend für die hohe Erzeugung war demnach vor allem der Windstrom: Der Orkan „Sabine“ sowie Sturmtiefs wie „Yulia“ und „Bianca“ trieben die Windräder an Land und auf See kräftig an und erzeugten mehr als 20,3 Milliarden Kilowattstunden Strom. Damit lieferten sie rund 76 Prozent des im Februar erzeugten Ökostroms, wie Eon mitteilte.