Ökostrom legt zu Erneuerbare Energien liefern über die Hälfte des Stroms

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hat den wachsenden Anteil von Erneuerbaren Energien etwa aus Wind, Sonne und Wasser an der Stromerzeugung begrüßt. „Zum ersten Mal kommt sichtbar mehr als die Hälfte unseres Stroms aus Erneuerbaren Energien“, erklärte der Grünen-Politiker am Mittwoch mit Blick auf die Strombilanz für 2023. Zugleich werde deutlich weniger Strom aus Kohle produziert. „Wir kommen also auf dem Weg zu einer klimaneutralen Stromversorgung sichtbar voran“, sagte Habeck. „Wir haben einen Aufwärtstrend erreicht und setzen diesen fort.“