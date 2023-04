Ökonomen warnen vor Verbot Die Folgen des Viessmann-Deals für Verbraucher

Düsseldorf · Minister Habeck will die Übernahme des Heizungsbauers durch einen US-Konzern prüfen. Ökonomen lehnen eine staatliche Intervention ab. Was aus Marke und Service wird. Und was die Opposition sagt.

27.04.2023, 05:00 Uhr

Das Unternehmen Viessmann hat seinen Hauptsitz in Hessen. Foto: dpa/Uwe Zucchi

Der Deal ist perfekt: Der hessische Heizungsbauer Viessmann verkauft sein Herzstück, die Klimatechniksparte, für zwölf Milliarden Euro an den US-Konzern Carrier Global. Viessmann ist nicht irgendwer, sondern steht als einer der Marktführer bei Wärmepumpen im Mittelpunkt der Wärmewende. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) will den Deal nun unter die Lupen nehmen. „Wir werden uns das Vorhaben anschauen und sind im Gespräch mit dem Verkäufer und dem Investor, damit das Projekt unserer Wirtschaft und dem Standort Deutschland dient“, sagte er am Mittwoch.