Nichts in Butter : Öko-Test - 17 von 20 Buttermarken fallen wegen Verunreinigungen durch

Fast alle getesteten Buttermarken waren mit Mineralöl belastet. Foto: dpa-tmn/Christin Klose

Düsseldorf Mehr als drei Euro müssen Verbraucher im Schnitt inzwischen für ein Stück Butter hinblättern. Qualitativ jedoch ist die „gute Butter“ ihr Geld nicht wert. In einem Check des Verbrauchermagazins „Öko-Test“ fielen 17 von 20 Buttermarken als „mangelhaft“ oder „ungenügend“ durch.

Der Preis von Butter ist hoch, die Qualität aber größtenteils besorgniserregend: Um 72 Prozent schossen die Butterpreise zwischen Herbst 2021 und 2022 in die Höhe, wie aus Zahlen des Statistischen Bundesamts hervorgeht. Was ihre Qualität angeht, schmieren die meisten Buttermarken jedoch ab. 14 der getesteten Buttermarken fielen mit einem „Ungenügend“ komplett durch. Drei Produkte erhielten die Note „Mangelhaft“.

Im Check waren dabei teure Markenprodukte, aber auch Discounter-Eigenmarken. Fünf der getesteten Buttermarken trugen sogar das Bio-Label.

Was die Verbrauchertester schockierte und nachhaltig am Image der „guten Butter“ rüttelt: In fast allen Butterproben fanden sich Mineralöl-Rückstände. Zum Teil lag deren Konzentration so hoch, wie noch nie zuvor in einem Lebensmittel gemessen. „In 19 von 20 Produkten hat das Labor gesättigte Mineralölkohlenwasserstoffe (MOSH) gefunden. Und das überwiegend in Gehalten, die wir als "stark erhöht" einordnen“, schreibt das Verbrauchermagazin. Ebenfalls gefunden wurden sogenannte aromatische Mineralölkohlenwasserstoffe (MOAH). Der von der EU vorgeschlagene, jedoch nicht rechtskräftig festgelegte Richtwert für die MOAH liegt bei 2 mg/kg Fett. In einer der getesteten Butterproben (ÖMA Allgäuer Bauernbutter Sauerrahm) lag er beinahe zehnmal so hoch – bei 19,8 mg/kg. Dieses Produkt wies auch den bei weitem höchsten MOSH-Gehalt auf.

Das stellt neben einem qualitativen Problem möglicherweise ein Risiko für die Gesundheit dar. Denn Mineralölrückstände sammeln sich im menschlichen Fettgewebe, wie auch in den Lymphknoten, oder in Leber, Milz und Lunge an. Aus Tierexperimenten weiß man, dass es dadurch zu Ablagerungen und entzündlichen Reaktionen in der Leber kommen kann, wie das Bundesamt für Risikobewertung (BfR) festhält. Was konkret diese Rückstände beim Menschen anrichten, sei noch nicht geklärt, heißt es weiter. Langzeiteffekte sind jedoch nicht ausgeschlossen.

Unerwünscht sind diese sogenannten aromatischen Kohlenwasserstoffe in Lebensmitteln, weil unter anderem nicht ausgeschlossen werden kann, dass sie krebserregend sind. Zudem stehen sie im Verdacht, erbgutverändernd zu sein und das Hormonsystem zu beeinflussen.

Wie aber gelangen Mineralölrückstände überhaupt in die Butter? Zum einen nehmen die Tester an, dass Schmieröl von Maschinen das Lebensmittel verunreinigen könnte. Zum anderen stellt die Verpackung offenbar ein Problem dar: Aus Umverpackungen in wachskaschierter Alufolie können Bestandteile in die Butter übergehen. Ein Hersteller stellte fest: Je näher die Butter dem Ablaufdatum komme, desto höher wird die MOSH-Belastung.

Auch in Alufolie verpackte Schoko-Nikoläuse weisen dieses Problem auf, wie die Tester des Verbrauchermagazins ebenfalls herausfanden. Sie fanden in allen 23 unter die Lupe genommenen Schoko-Männern die unerwünschten Mineralölkohlenwasserstoffe.

Zurück zur Butter: Tatsächlich ist die einzige Butter, die im Test keine Mineralöl-Rückstände aufwies, in Pergamentpapier verpackt. Es handelt sich hierbei um die „Bio-Fassbutter Naturland“ der Gläsernen Molkerei. Sie erhielt das Gesamturteil „gut“.

Was sollte eigentlich in Butter stecken?

In Deutschland regelt die Butterverordnung, oder ganz korrekt die „Verordnung über Butter und andere Milchstreichfette“, was genau Butter ist, was darin stecken darf und welche Handelsklassen es gibt. Festgehalten ist darin, dass im beliebten Fettblock mindestens 82 Prozent Milchfett und maximal 16 Prozent Wasser enthalten sein darf. Eiweiß, Milchzucker und Mineralstoffe bilden die restlichen Inhaltsstoffe.

Ist Deutsche Markenbutter besser als Süßrahmbutter?

Landbutter, Süßrahmbutter, Deutsche Markenbutter oder Sauerrahmbutter – all diese Bezeichnungen geben unterschiedliche Handelsklassen an. Experten prüfen die jeweilige Butter auf Aussehen, Geruch, Geschmack und Textur und ordnen sie danach einer Handelsklasse zu. „Deutsche Markenbutter“ kommt zwar häufig unscheinbar daher, ist jedoch die qualitativ hochwertigste Butter. Diese darf nur aus Kuhmilch gewonnen werden und keinerlei pflanzliche Beimengungen enthalten. Sie wird entweder direkt aus der Milch gewonnen oder wird aus pasteurisierter Sahne hergestellt. Süßrahmbutter steht hierzulande an Platz zwei in der Beliebtheitsskala. Sie wird im Unterschied zur mildgesäuerten Butter ohne Beigabe von Milchsäurekulturen hergestellt. Landbutter darf sich nur solche nennen, die nicht von einer Molkerei, sondern vom Milchbauern direkt hergestellt wird. Diese kann auch direkt aus der nicht pasteurisierten Rohmilch gemacht werden, muss dann jedoch mit einem entsprechenden Aufdruck versehen sein.

Was sagt die Farbe der Butter aus?

Die Färbung ergibt sich aus der Nahrung der Tiere: Weidetiere, die viel Gras zu sich nehmen, geben später Milch, die viel Betacarotin enthält. Daraus gewonnene Butter ist intensiv gelb. Sie beinhaltet laut Öko-Test auch den höchsten Anteil an als gesund geltenden Omega-3-Fettsäuren. Im Test wies alle Bio-Butter einen hohen Anteil auf. Ist Butter hingegen beinahe weiß, weist das darauf hin, dass die Tiere überwiegend Heu fressen.