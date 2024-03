Faire Mode oder Greenwashing? Was Öko-Siegel bei Kleidung bedeuten – und welche Unsinn sind

Allerdings äußern einige Nicht-Regierungsorganisationen auch Kritik am Grünen Knopf – so beispielsweise Greenpeace. Demnach seien beispielsweise die anerkannten Gütesiegel unterschiedlich streng. Auch würden keine Kontrollen des Abwassers auf gefährliche Chemikalien in den Textilfabriken verlangt und eine Lieferantenliste nicht offen gelegt werden. Auf Anfrage unserer Redaktion schildert die Geschäftsstelle: „Wir fordern schon, dass Produktionsländer und -region offengelegt werden.“ Letztlich nehme der Grüne Knopf nicht nur Produzenten, sondern auch Marken und Herstellungsunternehmen in die Verantwortung. Demnach agiere das Siegel eben „nicht nur auf der Meta-Ebene“, wie Kritiker meist annehmen. Laut Greenpeace würde der Grüne Knopf auch teilweise dann vergeben werden, wenn nur Nachweise angefordert wurden aber noch keine Ergebnisse vorliegen. Woher diese Behauptung komme, sei laut Grünem Knopf unklar. „Das Siegel wird nur vergeben, wenn Unternehmen den Prüfungsprozess des Grünen Knopfs durchlaufen und bestanden haben und wenn die geforderten Siegel (wie GOTS oder Made in Green) für die geforderten Lieferkettenstufen vorliegen“, heißt es.