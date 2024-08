KI-Boom Nvidia enttäuscht Börse trotz starker KI-Zuwächse

Doch nach Quartalen, in denen Nvidia die Markterwartungen sprengte, blieben große Überraschungen diesmal aus. Der Rekordlauf ging dennoch weiter. Der Umsatz stieg von 13,5 Milliarden Dollar im Vorjahr auf gut 30 Milliarden Dollar - ein Zuwachs von 122 Prozent und gut eine Milliarde Dollar mehr als im Schnitt von Analysten prognostiziert. Damit knüpfte Nvidia an die drei Monate davor an, in denen die Erlöse um 262 Prozent hochsprangen.