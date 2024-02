Änderungen bei Lebensmittel-Ampel Nutri-Score bewertet Lebensmittel jetzt strenger

Der Nutri-Score ist ein Bewertungssystem für Lebensmittel, das von A bis E reicht. Das dunkelgrüne A gilt sozusagen als Bestnote – und das damit bewertete Produkt als das gesündeste innerhalb einer Produktgruppe. E in dunkelrot bedeutet, dass das Lebensmittel aus besonders vielen ungesunden Nährstoffen besteht. Der Score wurde von Forschenden aus Großbritannien und Frankreich entwickelt, damit Verbraucherinnen und Verbrauchern leichter zwischen gesund und ungesund zusammengesetzten Lebensmitteln unterscheiden können. Hersteller müssen ihn nicht angeben, können das aber freiwillig tun. Allerdings gilt: Wer ihn auf einer Marke abdrucken will, muss das dann auch bei all seinen anderen Produkten tun. Ende 2020 wurde der Nutri-Score in Deutschland eingeführt – inzwischen nutzen ihn laut Bundesernährungsministerium 800 Anbieter von 1200 Marken.