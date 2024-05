Sorgen im Handwerk Jede dritte Bäckerei in NRW geschlossen

Das Sterben der Bäckereien in Nordrhein-Westfalen geht weiter: Zuletzt gab es noch 1340 Betriebe an Rhein und Ruhr, das waren 36 Prozent weniger als im Jahr 2015, wie der Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks mitteilte. Damit verschwanden in NRW noch mehr Bäckereien als im Bundesgebiet, wo im selben Zeitraum 23 Prozent der Betriebe schlossen. Selbst von 2022 auf 2023 haben in NRW noch 71 Betriebe aufgegeben.