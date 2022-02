Nuggets, Fischstäbchen, Tofu : Welche Veggie-Alternativen wirklich überzeugen

Die besten Veggie-Nuggets kommen laut Stiftung Warentest von der Rügenwalder Mühle. Sie haben außen eine Panade aus Weizen, innen eine Soja-Füllung. Foto: dpa-tmn/Stiftung Warentest

Düsseldorf Welche Tofu-Produkte sind die besten? Können vegane Nuggets auch geschmacklich mit der Hühnerfleisch-Variante mithalten? Und was sollte man vor dem Kauf von Fisch-Alternativen wissen? Wir geben Antworten auf einige Fragen.

Ob vegane Fischstäbchen oder vegetarische Nuggets: Der Markt für Veggie-Alternativen wächst. Neben dem Tierwohl ist für viele vor allem das Klima ein Kaufargument: Wer fleischarm isst, verkleinert seinen CO 2 -Fußabdruck deutlich.

„Dass die pflanzlichen Alternativen automatisch auch gesünder sind, ist allerdings ein Trugschluss“, sagt Friederike Maretzke. Sie ist bei der Verbraucherzentrale NRW für die Themen gesunde Ernährung und Ernährungsbildung zuständig. Viele fleischfreie Produkte enthielten im Gegensatz zu ihren fleischhaltigen Pendants zwar weniger gesättigte Fettsäuren. Um Geschmack zu erzeugen, sei in vielen Produkten jedoch zu viel Salz enthalten, sagt sie. Auch die Liste an Zusatzstoffen könne je nach Grad der Verarbeitung lang sein. „Ich empfehle Verbraucherinnen und Verbrauchern darum, sich nicht von Siegeln, Auslobungen oder Geschichten auf der Packung irritieren zu lassen, sondern ganz genau auf Zutaten und Nährstoffe zu achten“, sagt Maretzke. Welche Produkte überzeugen wirklich? Eine Auswahl.

Nuggets Eigentlich bestehen sie aus Hühnerfleisch, es gibt sie aber auch in der fleischlosen Variante – mit Soja, Mais, Reis oder Erbsenproteinen. Die Stiftung Warentest hat 20 tiefgekühlte Nuggets getestet: 15 aus Fleisch und fünf Veggie-Alternativen. Zehn der getesteten Produkte schneiden gut ab. Unter den besten fünf befindet sich auch eine fleischlose Variante: Die veganen Mühlen-Nuggets von Rügenwalder Mühle (1,55 Euro pro 100 Gramm) können laut Stiftung Warentest bei Geschmack, Preis und Inhaltsstoffen mit den besten Hähnchen-Produkten mithalten. Auch die veganen Nuggets von Lidl schnitten gut ab. Bei sieben Produkten verschlechterte das Schadstoffurteil die Gesamtnote. Am häufigsten (etwa in den fleischlosen Nuggets von Iglo und Penny sowie in den Fleisch-Produkten von American Style, Iglo und Lidl) wurden 3-MCPD-Ester nachgewiesen. Diese Schadstoffe können etwa beim Vorgaren entstehen. Im Körper wandeln sich die Ester in 3-MCPD um, das als möglicherweise krebserregend gilt.

Was positiv auffiel: Der Salzgehalt der meisten Nuggets ist wohldosiert. Der Vergleich von Chicken Nuggets mit den fleischlosen Pendants beweist jedoch auch: Die Veggie-Produkte haben nicht per se bessere Nährwerte. Die Nuggets ohne Hähnchenfleisch gehören im Gegenteil mit zu den kalorienreichsten Produkten im Test. Zumindest um das Tierwohl müssen sich die Verbraucherinnen und Verbraucher (besonders bei den veganen Varianten) bei ihnen jedoch nicht sorgen.

Fischstäbchen Auch immer mehr Alternativen zu Fisch kommen in den Handel. Die Verbraucherzentrale Hamburg hat im vergangenen Jahr zwölf Produkte untersucht: acht vegane „Fischstäbchen“, zwei lachs-ähnliche Produkte und zwei Thunfisch-Alternativen. Statt aus Fisch bestehen sie hauptsächlich aus Möhren, Soja-Tofu, Schwarzwurzel, Jackfrucht oder Weizeneiweiß – und damit aus Zutaten, die (abgesehen von der Jackfrucht) meist aus Europa und teilweise aus Deutschland kommen. Das gilt auch für die verwendeten Öle. Die kürzeren Transportwege sind laut Verbraucherzentrale „ein klarer Pluspunkt im Vergleich zu echtem Fisch, der auch mal im weit entfernten Pazifik gefangen wird.“ Die Produkte könnten zudem helfen, das ökologische Gleichgewicht der Meere durch weniger Fischfang wiederherzustellen.

Hinsichtlich der Nährwerte müssen die Verbraucherinnen und Verbraucher jedoch oft Abstriche machen: Während der Salzgehalt (besonders bei den veganen Fischstäbchen) oft höher ist als beim „Original“, fällt der Proteingehalt in der Regel geringer aus. Die „Fisch vom Feld Veggie Stäbchen“ beispielsweise liefern nur gut halb so viel Eiweiß wie herkömmliche Fischstäbchen. Auch bei den Omega-3-Fettsäuren fällt die Bilanz gegenüber dem „Original“ meist schlechter aus: Bei sieben der zwölf Alternativen steht vor allem Sonnenblumenöl in der Zutatenliste – in Bezug auf die Fettsäurezusammensetzung keine gute Wahl. Die acht Alternativen waren im Durchschnitt außerdem rund 50 Prozent teurer als die Fischstäbchen eines Markenherstellers.

Tofu Die Produktion von Rindfleisch setzt laut Institut für Energie- und Umweltforschung 13 Mal mehr Treibhausgase frei als die der gleichen Menge Tofu. Die Stiftung Warentest hat verschiedene Bio-Produkte geprüft: acht Mal die Sorte Natur, fünf Mal geräuchert, zwei Seidentofus. Das Ergebnis: Zehn von 15 Produkten wurden mit gut bewertet, vier mit befriedigend. Nur der Naturtofu von Kato fiel aus der Reihe – er war mit dem Schimmelpilzgift Ochratoxin A belastet. Die besten schnittfesten Naturtofus kommen den Ergebnissen zufolge von Taifun (85 Cent pro 100 Gramm) sowie Alnatura (65 Cent) und Rewe Bio (50 Cent). Beim Räuchertofu steht Take it veggie von Kaufland (51 Cent) an der Spitze, danach folgen Alnatura (79 Cent) und Kato (1,15 Euro). Die Seidentofus waren laut Stiftung Warentest beide zu empfehlen, das Produkt von Alnatura (57 Cent) als auch das von Taifun (72 Cent).